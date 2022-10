Ministério Público acusa dona de casa de alterne de difamar juiz

A proprietária de uma casa de alterne em Lisboa que, em 2020, afirmou que um juiz do Tribunal de Família e Menores de Mafra pedia a prostitutas para lhe fazerem sexo oral enquanto inquiria menores por videoconferência foi acusada pelo Ministério Público (MP) de difamação agravada, denúncia caluniosa e falsidade de testemunho agravada.

Joaquim Manuel Silva, 61 anos, foi investigado disciplinar e criminalmente. Os inquéritos foram arquivados e, segundo o Conselho Superior da Magistratura, o magistrado nunca foi suspenso preventivamente, mantendo-se em funções.

De acordo com a acusação do MP, Ana Loureiro, 39 anos, começou por revelar o suposto ilícito, sem referir o nome do magistrado, no Parlamento e na Comunicação Social. Mas, ao ser ouvida no MP, decidiu nomear o juiz. Posteriormente, divulgou a informação em entrevistas e nas redes sociais.

Na altura, já saberia que o que dizia era mentira, "querendo e conseguindo", segundo o MP, "ultrajar e vilipendiar a dignidade, honra e consideração devidas" ao magistrado. Teria consciência, igualmente, que ao depor no processo-crime contra o juiz incorreria num crime se faltasse à verdade.

Dos três ilícitos de que foi agora acusada, dois são puníveis com pena de prisão e um com cadeia ou multa.

Não é a única arguida

Além de Ana Loureiro, o MP acusou um advogado - Gameiro Fernandes, 63 anos - de difamação agravada por ter, alegadamente, dito à então namorada do juiz que este "era adito à cocaína", "frequentava casas de swing", e "recebia dinheiro dos pais para os beneficiar nas decisões que tomava".

A procuradora defende que o causídico "tinha a consciência" de que o que apontava "não era verdadeiro", tendo querido "ultrajar" o magistrado em causa.

O arguido nega e vai pedir a instrução do processo.

Ouvida no Parlamento

Ana Loureiro fez denúncia quando era ouvida na Assembleia da República por defender a legalização da prostituição e/ou a despenalização do lenocínio.

"Cabala" descartada

O juiz alegou que existia uma "cabala" contra si por ser defensor da guarda partilhada, mas a tese foi descartada pelo MP.