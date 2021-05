Ministério Público acusa filha e genro de Mesquita Machado no caso das Convertidas

Luís Moreira Hoje às 08:48 Facebook

Ana Catarina Mesquita Machado e o marido foram acusados de participação económica em negócio. Antigo autarca já foi condenado pelo mesmo crime.

O ex-presidente da Câmara de Braga Mesquita Machado foi condenado, em 2018, numa pena suspensa de três anos, por um crime de participação económica em negócio, no chamado caso das Convertidas. Agora, três anos depois, a sua filha Ana Catarina, o genro José Pedro Sampaio Castro e outros dois empresários vão ser julgados pelo mesmo crime e por causa da mesma operação.

O Ministério Público (MP) acusa os quatro arguidos de terem montado, com Mesquita Machado, uma operação para salvar da falência a empresa do casal, a Castro & Castro Rodrigues II (CCR II), e o então sócio, Pedro Castro Rodrigues, que deviam 2,7 milhões de euros ao BCP e mais um milhão ao empresário Manuel Duarte, o quarto acusado do novo processo.