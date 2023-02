Ministério Público acusa homem de ter matado companheira no Marco de Canaveses

JN/Agências Hoje às 13:01 Facebook

O Ministério Público (MP) acusou um homem de ter matado a companheira a tiro, em junho de 2022, no Marco de Canaveses, distrito do Porto, de acordo com a Procuradoria-Geral Distrital do Porto (PGDP).

De acordo com uma publicação na sua página da Internet, a PGDP refere que o arguido, que se encontra em prisão preventiva, está ainda acusado de um crime de detenção de arma proibida e de violência doméstica.

O MP considerou "suficientemente indicado" que o arguido, "na sequência de um plano previamente traçado, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 09:15, munido de uma arma de fogo que havia adquirido e para a qual não detinha a respetiva e necessária licença de uso e porte de armas, dirigiu-se à vítima que se encontrava no rés-do-chão da casa onde explorava um salão de estética e cabeleireiro".

Descreve, também, que o homem, "posicionando-se atrás da vítima, efetuou um disparo a curta distância, que a atingiu na cabeça, provocando-lhe a morte que veio a ocorrer no dia 24 de junho de 2022, em virtude das lesões resultantes do disparo efetuado".

"O Ministério Público considerou suficientemente indiciado que o arguido e a vítima, não obstante se terem divorciado no ano de 2008, após oito anos de casamento, continuaram a viver em condições análogas às dos cônjuges, fixando residência numa freguesia do município de Marco de Canaveses", descreve a PGDP.

Segundo os termos da acusação, deduzida a 19 de dezembro, "o arguido, após ingerir bebidas alcoólicas em excesso, altura em que se tornava violento para a vítima, agredia-a fisicamente, partia diversos objetos, entre os quais telemóveis, candeeiros, a televisão, discutindo mesmo à frente dos filhos, tendo numa das ocasiões apontando uma arma de fogo do tipo pistola à cabeça da vítima, e do próprio filho menor, ameaçando que os matava".