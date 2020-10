Ministério Público descobre toupeira no Tribunal de Valongo

Inês Banha Hoje às 10:00 Facebook

Um técnico de informática com poder para administrar a rede do Tribunal Judicial de Valongo é suspeito de estar por detrás da obtenção da documentação do processo e-Toupeira que, em 2018, foi publicada no blogue Mercado do Benfica, alojado na plataforma Wordpress e entretanto suspenso.

Em abril deste ano, o Ministério Público (MP) defendeu que não existiu conluio com Rui Pinto. Só que, meses antes, já o hacker fora acusado pela divulgação, no mesmo endereço, daqueles conteúdos. O caso está em julgamento em Lisboa.

A informação consta nos autos dos processos contra Rui Pinto suspensos no âmbito da colaboração com as autoridades do autointitulado denunciante, consultados pelo JN.