Ministério Público investiga desvio de 700 mil euros do Clube Nacional de Montanhismo

O Ministério Público (MP) do Porto está a investigar alegados desvios de pelo menos 700 mil euros do Clube Nacional de Montanhismo (CNM), uma associação com Estatuto de Utilidade Pública que gere um parque de campismo de grande dimensão em Vila do Conde.

As autoridades suspeitam que membros da anterior Direção possam ter enriquecido à custa do clube, com duplicação de faturas de obras, empréstimos ilegais e gastos pessoais injustificados à custa do CNM. Só no último mandato, os antigos responsáveis gastaram 260 mil euros em jantares e deslocações. O inquérito já mereceu o estatuto de "especial complexidade".

Há quem compare estas suspeitas com o caso da Raríssimas, em que a ex-presidente da instituição é suspeita de ter gasto cerca de 300 mil euros em despesas pessoais.