Ministério Público investiga dinheiro da compra da Efacec

Uma equipa dirigida pelo procurador do Ministério Público (MP) Rosário Teixeira cumpriu ontem o segundo dia consecutivo de buscas, com especial incidência na Zona Norte do país, no âmbito de vários inquéritos criminais sobre os investimentos realizados pela empresária angolana Isabel dos Santos em Portugal nos últimos anos.

Um desses investimentos é o da compra de 67,2% da Efacec, empresa de Matosinhos que emprega cerca de 2500 trabalhadores e, para se salvar, precisa de vender rapidamente a posição de Isabel dos Santos.

A pedido das autoridades angolanas, a Justiça portuguesa já tinha arrestado bens da filha do ex-presidente da República de Angola José Eduardo dos Santos, depois das revelações do Luanda Leaks, há meio ano.