Ministério Público investiga morte de utente em lar de Boliqueime

O Ministério Público (MP) está a investigar a morte e um alegado caso de negligência no tratamento a uma idosa na Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé.

"O Ministério Público está a investigar os factos em apreço, tendo determinado a realização de autópsia médico-legal no âmbito de inquérito oportunamente instaurado", confirmou a Procuradoria-Geral da República, após questionada pela Lusa.

O caso veio a público com a divulgação de Um vídeo nas redes sociais, que mostra uma mulher de 86 anos deitada numa cama com dezenas de formigas em várias partes do corpo.

Em declarações ao JN, a provedora da Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Boliqueime confirmou a abertura de um inquérito interno, neste mês setembro, após uma visita da Segurança Social, Saúde Pública e GNR. O caso foi detetado a 12 de junho e a idosa morreu a 24 de julho.

A SCM reconheceu, através da rede social Facebook, que se trata de "negligência grave".