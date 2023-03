Ministério Público investiga queixas contra lar de Melgaço

Provedor da Misericórdia nega acusações de maus-tratos, falta de condições e abuso de poder. Diz que há uma campanha de difamação.

Relatos de maus-tratos, negligência, sobrelotação durante a pandemia, abandono, refeições insuficientes, fracos cuidados de saúde, mas também abuso de poder e difamação. São estas as queixas que motivaram investigações do Ministério Público (MP) ao Lar da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, algumas das quais ainda em curso em várias comarcas do Minho. Jorge Ribeiro, o provedor, diz que existe uma campanha de difamação e que 30 denúncias contra si, nos últimos três anos, foram arquivadas (ler "Reação").

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as primeiras queixas de utentes, familiares e até irmãos da Santa Casa surgiram no início da pandemia de covid-19. Estas denúncias prendiam-se com uma alegada sobrelotação do espaço. Haveria cerca de 70 utentes, quando o lar apenas poderia acolher 55. Após o Governo decretar a suspensão de visitas nas estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), para tentar evitar a propagação da doença entre as populações mais vulneráveis, duas dezenas de idosos tiveram de ser transferidos.