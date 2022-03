MP insiste que não há razão para Carlos Alexandre ser julgado

Inês Banha Hoje às 16:22, atualizado às 16:36 Facebook

Debate instrutório do processo decorre esta segunda-feira no Tribunal da Relação de Lisboa.

O Ministério Público (MP) insistiu, esta segunda-feira, que não há razão para o juiz Carlos Alexandre e uma ex-escrivã do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) serem julgados pela distribuição manual, em 2014, do processo Operação Marquês, que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates (2005-2011).

"Não há forma de comprovar, tenuamente que fosse, que a escrivã - per si, conluiada ou determinada por ordem superior - atuado de forma a prejudicar [...] o assistente [José Sócrates]", afirmou, no debate instrutório do processo, o procurador Joaquim Moreira da Silva, sublinhando que nunca se apurou em que momento, "em que sítio, em que circunstâncias foi feita essa combinação".

A instrução do caso foi requerida pelo antigo governante, depois de o Ministério Público ter arquivado todas as suspeitas de abuso de poder, falsificação e denegação de justiça que pendiam sobre Carlos Alexandre e Maria Teresa Santos. A investigação foi aberta após o juiz Ivo Rosa, também do TCIC, ter mandado, no final da instrução da Operação Marquês, em abril de 2021, extrair uma certidão para que fosse investigada a distribuição do processo a Carlos Alexandre na fase de inquérito.

A lei determina que a atribuição de um inquérito a um juiz tem de ser aleatória. José Sócrates alega, no caso da Operação Marquês, tal não aconteceu. "A única pessoa que temos com verdadeiro poder, que não o usou bem, que, no nosso entender, abusou dele, foi o dr. Juiz Carlos Alexandre", defendeu, esta segunda-feira, no Tribunal da Relação de Lisboa, o advogado do ex-primeiro-ministro. Pedro Delille alegou que, ao contrário do invocado já no debate instrutório pelo Ministério Público para justificar a distribuição manual, não existiu então qualquer problema na plataforma eletrónica que apoiava a distribuição

No debate instrutório, a decorrer esta segunda-feira à tarde no Tribunal da Relação de Lisboa, vão ainda intervir os mandatários de Carlos Alexandre e Maria Teresa Santos. Além da distribuição da Operação Marquês propriamente dita, o juiz desembargador Jorge Antunes irá ainda apreciar se, no inquérito em que o juiz e a funcionária judicial foram investigados, padece de várias nulidades.

José Sócrates foi, em 2017, acusado pelo Ministério Público de 31 crimes económico-financeiros, dos quais 25 caíram na fase de instrução, por decisão de Ivo Rosa. O processo tinha sido tramitado, na fase de inquérito, por Carlos Alexandre, que chegou a colocar o ex-primeiro-ministro em prisão preventiva.