Ministério Público pede condenação de Exportadores da CPLP por dívidas da Cimeira

O Procurador do Ministério Público (MP) do Juízo Local Cível do Tribunal da Comarca de Beja pediu esta quinta-feira a condenação da União de Exportadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (UE-CPLP) ao pagamento de uma dívida de 15.642,82 euros a uma empresa do concelho.

Na sessão do julgamento não esteve presente qualquer representante da UE-CPLP, tendo sido ouvido Jorge Caetano, representante da Enthusiastic Planet, Produções Unipessoal, Lda, a empresa lesada, cujo defensor considerou ter sido demonstrada a falta do pagamento à sua cliente.

Em causa está a falta de pagamento da prestação de um serviço de montagem de stands e promoção do evento, relativo à Cimeira de Negócios da União de Exportadores da UE-CPLP realizada em Beja nos dias 15 e 16 de junho de 2018.

Na altura da realização da convenção, Mário Costa, então presidente da instituição e atual presidente da Assembleia-Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, apresentou-a como "um evento de referência mundial", onde entre outros marcaram presença Aristides Gomes, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Salimo Abdula e Mário Simões, respetivamente, presidente e vice-presidente da Confederação Empresarial da CPLP.

Após ouvir as alegações finais do advogado da queixosa e do Procurador do MP, a juíza titular do processo informou que, dentro de dez dias, as partes seriam notificadas da decisão do tribunal.