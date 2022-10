Ministério Público pede condenação de oficiais da PSP acusados de falsificar auto de notícia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:41 Facebook

O Ministério Público (MP) defendeu que ficou provado, no julgamento que decorre no Tribunal do Bolhão, no Porto, que dois oficiais da PSP falsificaram um auto de notícia, relacionado com um caso que acabou com a morte de um assaltante, apenas com 16 anos, baleado por um polícia. "Este é um caso de total falta de vergonha", referiu a procuradora Teresa Morais. Posição totalmente contrária apresentou a defesa dos subcomissários Jean Carvalho e Rui Dias, nas alegações finais, ocorridas nesta quarta-feira.

Segundo o advogado Lourenço Pinto, que pediu a absolvição dos dois arguidos, a acusação aos oficiais da PSP só surgiu para "justificar o arquivamento" do inquérito interposto a Rui Lourenço, polícia que, na madrugada de 30 de agosto de 2016, efetuou os disparos mortais, na rua das Águas Férreas de Campanhã, no Porto. "É uma peça baseada na ficção", declarou.