Ministério Público pede pena para PSP que deu tiro fatal a namorada de assaltante

O Ministério Público (MP) pediu ontem, no Tribunal da Feira, a condenação por homicídio por negligência do agente da PSP acusado de ter disparado mortalmente sobre a companheira do assaltante André "Pirata".

O caso remonta à noite de 24 de setembro de 2020, quando os agentes da PSP intercetaram André a tentar furtar o interior de um veículo estacionado numa rua de São João da Madeira. A companheira de "Pirata" acabaria por ser atingida mortalmente por um disparo do agente, quando aquele tentava a fuga.

O agente responde em tribunal por homicídio por negligência. Já André está acusado de um crime de furto e outro de resistência e coação sobre funcionário.