Ministério Público pede prisão efetiva para GNR que ameaçou três magistrados

Joaquim Gomes Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O MP pediu uma pena de prisão efetiva para o guarda da GNR acusado de perseguições, injúrias e difamações agravadas sobre uma juíza e dois procuradores, em Vila Verde.

O pedido, feito na última sexta-feira, no Tribunal de Braga, foi corroborado pelo advogado de uma das vítimas, a juíza Alda Sá Faustino. Concordando com o Ministério Público, o advogado da magistrada alegou que os factos se provaram e que enfermam de grande gravidade, pelo que se impõe a condenação do arguido numa pena privativa da liberdade.

Mas, para o advogado dos procuradores injuriados, Ana Isabel Peixoto e Nuno Filipe Ferreira, uma pena suspensa será suficiente neste caso. Pediram mesmo uma condenação que não implique a saída do arguido da GNR. "Ninguém ganharia com a demissão", concluíram.