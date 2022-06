Ministério Público pede prisão preventiva para "Orelhas", cunhado e "Xió"

AP Hoje às 17:43, atualizado às 18:11 Facebook

O Ministério Público (MP) pediu que Marco "Orelhas", um seu cunhado, conhecido pela alcunha de "Chanfra", e ainda um terceiro indivíduo, apelidado de "Xió", fossem colocados em prisão preventiva no âmbito da Operação "Fim de festa", que investiga o homicídio de Igor Silva, nos festejos do título do F. C. Porto.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, essa foi a proposta do MP, que acredita que estes três indivíduos terão tido uma participação mais ativa nas agressões a Igor Silva, imputando-lhe assim mais responsabilidade como co-autores do homicídio.

Recorde-se que, há cerca de três semanas, já foi detido Renato Gonçalves, filho de Marco "Orelhas", apontado pela investigação como tendo sido o único a golpear a vítima.