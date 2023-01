Ministério Público pede prisão preventiva para Miguel Reis e empresário

JN Hoje às 12:48, atualizado às 14:01 Facebook

O Ministério Público pede prisão preventiva para Miguel Reis, ex-presidente da Câmara de Espinho, e para o empresário da construção Francisco Pessegueiro, detidos no âmbito da Operação Vórtex. As medidas de coação aplicadas aos cinco arguidos do processo vão ser conhecidas no sábado.

José Costa, chefe da divisão do Urbanismo da autarquia de Espinho, o empresário Paulo Malafaia e João Rodrigues, arquiteto do gabinete JRCP, detidos no âmbito do processo que envolve suspeitas de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influências, foram restituídos à liberdade, depois de serem ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Paulo Malafaia terá aceitado prestar uma caução de milhares de euros.

O Ministério Público pedia também prisão preventiva para o arquiteto João Rodrigues, mas o detido foi também colocado em liberdade após interrogatório.

O ex-autarca de Espinho, eleito em 2021, bem como o empresário da construção Francisco Pessegueiro vão continuar detidos.