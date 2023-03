Ministério Público quer ex-autarca punido por dizer "neonazis do Chega"

Antigo presidente da Câmara do Cartaxo, do PS, está acusado de ofender o partido de André Ventura por comentário em reunião pública do Executivo.

O Ministério Público pediu esta quarta-feira, em tribunal, a condenação do ex-presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), por ter, alegadamente, ofendido o Chega numa reunião pública do Executivo, em setembro de 2020.

No julgamento, no Tribunal do Cartaxo, o antigo autarca alegou que, ao usar a expressão "neonazis do Chega" durante uma discussão sobre o combate à pandemia de covid-19, se quis referir apenas a alguns militantes deste partido - cuja existência já fora, acrescentou, "reconhecida" por André Ventura - e não à organização. A sentença está agendada para 11 de abril de 2023.