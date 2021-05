Ministério Público quer julgar inspetor da PJ por crimes sexuais

Óscar Queirós Hoje às 09:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Investigação entregue à PSP visa agente por abuso e importunação. Suspeito nega e fala de "cabala".

Uma procuradora da República do Porto acusou um inspetor da Polícia Judiciária (PJ) de um crime de abuso sexual de criança e cinco de importunação sexual, todos na forma agravada. A pretensa vítima será uma jovem de 19 anos, que vive do outro lado da rua do visado, num concelho do Grande Porto.

A acusação do Ministério Público (MP) é invulgar. A começar pela forma pouco detalhada dos alegados crimes e passando pela rapidez da investigação, feita pela PSP e não pela PJ que, legalmente, detém a competência exclusiva deste tipo de crime.