Ministério Público quer juntar corrupção no futebol ao processo "Cashball"

Procuradora contesta decisão instrutória que retirou quatro alegadas tentativas de "comprar" jogadores da Liga e recorreu. Caso começou com investigação no andebol.

O Ministério Público (MP) quer que os arguidos do caso "Cashball" sejam também julgados por terem tentado comprar quatro jogadores de futebol da Liga principal para favorecer o Sporting no início da época 2017/2018. A procuradora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto recorreu da não pronúncia de um total de 11 crimes, na forma tentada. A decisão deve ser tomada nas próximas semanas pelo Tribunal da Relação do Porto.

O denunciante Paulo Silva, que servia de intermediário, o empresário de jogadores João Mira Gonçalves e o assistente administrativo principal do Gabinete de Apoio ao Jogador do Sporting, Gonçalo Rodrigues, foram acusados de 14 crimes. Mas, em maio, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto entendeu haver indícios suficientes para pronunciar Paulo Silva por apenas três crimes de corrupção ativa, e o empresário João Mira Gonçalves e o funcionário do SCP Gonçalo Rodrigues por um crime de corrupção ativa agravada. Em causa estavam as abordagens, em abril de 2017, a dois árbitros de andebol, aliciados para prejudicar o F. C. Porto e beneficiar o Sporting no campeonato desta modalidade.