Ministério Público quer prisão para casal sueco ilibado em fraude de milhões

Foram absolvidos de roubar dados de empresas para se fazerem passar por credores mas gastaram o dinheiro.

O Ministério Público (MP) não aceita a decisão do Tribunal de Setúbal que absolveu um casal sueco acusado de uma burla internacional no valor de 1,7 milhões de euros levada a cabo a partir do computador em casa, em Setúbal, e quer que a Relação de Évora os condene a penas de prisão. Ao longo de um ano, entre 2017 e 2018, cerca de 20 empresas, cujo correio eletrónico foi pirateado, enviaram dinheiro para contas do casal pensando estar a pagar dívidas a credores de todo o Mundo, desde o Paquistão, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, até Uruguai.

Em novembro do ano passado, o tribunal deu como provado que Michel Moreno, 39 anos, e Malicka Norberg, de 29, não foram os autores da burla mas sim outros indivíduos não investigados. Na leitura de acórdão, os juízes criticaram as autoridades por não terem envolvido outros países.