Ministério Público queria caução de 10 milhões de euros para Manuel Pinho

Juiz Carlos Alexandre optou por caução de seis milhões, que, uma vez prestada, permitirá ao ex-ministro da Economia (2005-2009) sair de prisão domiciliária. Defesa assegura que Manuel Pinho "não tem" tanto dinheiro e, por isso, vai ficar preso em casa.

O Ministério Público (MP) pediu na quarta-feira ao juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, que aplicasse uma caução de 10 milhões de euros a Manuel Pinho, no âmbito do processo das rendas da EDP. O montante é superior em quatro milhões de euros ao que acabou por ser decretado pelo magistrado. O antigo governante tem, agora, 30 dias para dar garantias no valor total de seis milhões de euros, estando, até tal acontecer e como requerera o MP, em prisão domiciliária.

O advogado do ex-ministro, Ricardo Sá Fernandes, já fez, porém, saber que Manuel Pinho "não tem" seis milhões de euros e, por isso, vai ficar confinado em casa enquanto vigorar a prisão domiciliária.