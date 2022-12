Ministra chamada a depor contra Manuel Pinho

Alexandre panda Hoje às 15:09 Facebook

Ana Mendes Godinho, atual ministra da Segurança Social e do Trabalho, é uma das testemunhas de acusação solicitadas pelo Ministério Público (MP) para depor no julgamento de Manuel Pinho, da mulher e de Ricardo Salgado, acusados de corrupção, branqueamento e fraude fiscal.

Outras figuras socialistas de peso, como Luís Patrão, ex-chefe de gabinete de José Sócrates e de António Guterres e atual secretário nacional do PS, ou Bernardo Trindade, ex-secretário de Estado do Turismo, também foram chamados.

Ana Mendes Godinho foi chefe de gabinete de Bernardo Trindade, o secretário de Estado do setor do Turismo que esteva sob tutela do Ministério da Economia então liderado pelo arguido Manuel Pinho entre 2005 e 2009, ano em que se demitiu.