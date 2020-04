Ministra diz que 1200 presos podem ser libertados

JN Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O governo vai submeter à Assembleia da República uma proposta de lei para libertar presos, no âmbito das medidas de prevenção do novo coronavírus nas prisões.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, fala em 1200 presos que podem ser libertados antecipadamente para prevenir a propagação da pandemia no meio prisional, segundo declarações, esta quinta-feira à noite, à RTP3.

A libertação será definida através do indulto da pena, perdão parcial das penas de prisão até dois anos e licenças precárias por 45 dias. Caso se esgotar a licença precária, poderá ser antecipada a concessão da liberdade condicional.

Este regime não será aplicado em pessoas detidas pela prática de crimes como homicídio, violação, abuso de menores e violência doméstica. Caso algum dos detidos não tenha o comportamento adequado ou viole o confinamento obrigatório, será imediatamente reingressado no sistema prisional, explicou António Costa, sobre as medidas aprovadas pelo governo no âmbito da renovação do estado de emergência por mais 15 dias.