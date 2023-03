Ministra pede parecer à PGR, sindicato acena com duas medidas para parar greve

Um dia depois de o Ministério da Justiça ter solicitado à Procuradoria-Geral da República (PGR) um parecer sobre a legalidade da greve dos oficiais de justiça em curso desde 15 de fevereiro, o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), António Marçal, garantiu esta quinta-feira que basta ao Governo incluir no vencimento o suplemento de recuperação processual e descongelar, já em 2023, as promoções na carreira para que o protesto seja suspenso.

"Estamos abertos a uma negociação para que seja de forma faseada", ressalvou, ao JN, o líder sindical.

Tal mostraria "uma inflexão daquela que tem sido a postura dos últimos 20 anos" e permitiria avançar para as negociações da revisão do estatuto profissional dos oficiais de justiça, cujo início está agendado para este mês de março, "sem crispação". "Queremos ser parte da solução", sublinhou António Marçal.