Ministro da Administração Interna garante que atacante "não tinha qualquer sinalização"

O ministro da Administração interna informou, esta terça-feira, que "não havia qualquer sinalização" do homem que matou, esta terça-feira, em Lisboa, duas mulheres à facada e que estava em Portugal com o estatuto de refugiado.

"Tratava-se de um cidadão com uma vida bastante tranquila e que beneficiava do apoio da comunidade ismaelita, no que respeita ao conhecimento das línguas, no cuidado alimentar e com as crianças", acrescentou José Luís Carneiro.

"Não tinha qualquer sinalização que justificasse cuidados de segurança", explicou aos jornalistas, destacando a ajuda que a comunidade ismaelita dava ao afegão, pai de três filhos e cuja mulher faleceu recentemente na Grécia.

O ministro acrescentou que não havia perspetivas de que "isto pudesse acontecer", elogiando o trabalho das autoridades e a importância da investigação em curso.

"Vamos aguardar, mas deve evitar-se análises precipitadas. Estes momentos exigem, pela sensibilidade, uma grande serenidade e discernimento na forma como se observam e analisam os factos".