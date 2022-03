Ministro da Defesa diz que factos que levaram a morte de agente da PSP serão apurados

JN/Agências Hoje às 15:33 Facebook

O ministro da Defesa Nacional disse esta segunda-feira que os factos que conduziram à morte de um agente da PSP e que envolvem dois fuzileiros da Marinha "serão apurados e imputados" a quem agiu ao arrepio da lei.

"Os factos deste trágico evento serão apurados e imputados a quem tenha agido ao arrepio da lei e dos valores militares como a honra e a disciplina", escreveu João Gomes Cravinho no Twitter, lamentando a morte de Fábio Guerra, que foi "vítima de brutal agressão".

O ministro da Defesa também expressou as "sentidas condolências" à família e amigos do agente, assim como à Direção Nacional da PSP.

O agente Fábio Guerra morreu esta segunda-feira devido às "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo na madrugada de sábado no exterior de uma discoteca de Lisboa, confirmou a direção nacional da PSP.

Em comunicado, a PSP informa que o agente, de 27 anos, morreu por volta das 10 horas no Hospital de São José, em Lisboa.

No domingo, a Marinha Portuguesa revelou que dois fuzileiros estão a responder a um inquérito interno e "à disposição das autoridades" para as investigações sobre os acontecimentos que conduziram à agressão de quatro polícias no exterior de uma discoteca em Lisboa.

Em comunicado, a Marinha referiu que, no sábado, "dois militares, do regime de contrato, da classe de Fuzileiros, envolveram-se nos confrontos que ocorreram na madrugada desse mesmo dia, na via pública, junto de um espaço noturno, em Lisboa, tendo posteriormente informado as respetivas chefias" do sucedido.

A Marinha acrescentou que mandou os dois militares apresentarem-se na respetiva unidade, "onde se encontram a responder a um inquérito interno e à disposição das autoridades policiais para as devidas investigações".

Os outros três agentes da PSP agredidos junto à discoteca MOME, na Avenida 24 de Julho, tiveram sábado alta do hospital e prestaram declarações à PJ, que está a investigar o caso, disse à Lusa fonte ligada à PSP.