Ministro diz que mensagens racistas e xenófobas exigem "determinação e consequência"

O ministro da Administração Interna disse, esta quinta-feira, que a publicação de mensagens racistas e xenófobas por membros das forças de segurança nas redes sociais, divulgada por uma reportagem, exige uma "atitude de grande lucidez, firmeza, determinação e consequência".

"Esta situação que conhecemos agora, por intermédio desta investigação realizada por um conjunto de jornalistas, exige da nossa parte uma atitude de grande lucidez, firmeza, determinação e consequência", afirmou José Luís Carneiro.

O ministro da Administração Interna falava aos jornalistas no final de uma cerimónia de inauguração da escultura "Do Rigor o Devir", no Museu da Polícia, em Lisboa.

Uma reportagem de um consórcio português de jornalismo de investigação mostra que as redes sociais são usadas para incitar ao ódio e à violência, com base em mais de três mil publicações de militares da GNR e agentes da PSP, nos últimos anos.

Após a divulgação do trabalho jornalístico, na quarta-feira ao fim do dia, o Governo anunciou que a Inspeção-Geral da Administração Interna vai abrir um inquérito a este caso.