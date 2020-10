Ministro surpreendido com manifestação de GNR

JN Hoje às 15:05 Facebook

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi surpreendido, na manhã desta sexta-feira, aquando da inauguração de dois postos da GNR, em Castelo Branco e no Fundão, por uma manifestação organizada pela Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), que protestou contra "suspensão das negociações" da reivindicações sindicais da APG.

De acordo com um comunicado, é "porque a atualidade na Instituição não se poderá só fazer de inaugurações, aproveitando a presença do Ministro da Administração Interna, hoje foi o momento de, uma delegação de dirigentes da APG/GNR estar presente na inauguração dos Postos de Cebolais e Alpedrinha, ostentando faixas com aquelas que são as reivindicações mais prementes dos profissionais da GNR, designadamente a revisão do sistema remuneratório, a contabilização integral do tempo de serviço em que vigorou o congelamento das carreiras e a fixação de um suplemento de risco", explica a APG , que garante ter havido por parte da tutela uma "suspensão injustificada das negociações que estavam em curso".

A APG garante que "não deixará de recorrer ao protesto sempre que considerar oportuno, sempre que estejam em causa os direitos dos profissionais da GNR".

Ainda segundo a associação profissional, as obras de remodelação dos dois postos, inaugurados esta sexta-feira pelo ministro, já foram concluídas há quatro anos, data em que já poderiam ter entrado em funcionamento.

"É de igual forma oportuno relembrar que se trata de instalações concluídas há mais de quatro anos e que, por questões de "ajustes de pormenor" ficaram encerradas durante esse mesmo tempo, questões essas que acabaram por não merecer qualquer intervenção, motivo pelo qual nada explica este interregno de tempo", alega a APG/GNR.