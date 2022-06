Misericórdias "disponíveis" para dar emprego a jovens delinquentes

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou, esta segunda-feira, que a União das Misericórdias Portuguesas, foi uma das "instituições da sociedade civil" que se mostraram "disponíveis" para cooperar com a tutela e vir a dar emprego a jovens delinquentes, de modo a que estes encontrem "projetos de vida alternativos" ao crime.

"Uma das disponibilidades que já nos foi manifestada foi da União das Misericórdias Portuguesas, para estabelecer uma contratualização que possa garantir respostas, nomeadamente em termos de empregabilidade, para estes adolescentes e jovens [...] que queiram fazer uma opção de vida e adotarem projetos de vida alternativos", adiantou o governante, à margem da primeira reunião da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta, criada para estudar o fenómeno e apresentar propostas para a sua diminuição, em particular ao nível da sua severidade.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna de 2021, só na Área Metropolitana de Lisboa há 255 adolescentes e jovens identificados pelas autoridades como membros de grupos, que, com as rivalidades entre bairros como pano de fundo e as redes sociais como combustível, têm estado ligados a episódios violentos.

No total, registaram-se em 2021, em todo o país, 4997 participações de crimes praticados por grupos e 1120 por adolescentes, um aumento superior a 7% face a 2020. Os números são inferiores aos de 2019 - o último ano pré-pandemia de covid-19 -, mas fizeram ainda assim soar os alarmes no Governo, levando à criação daquela comissão, coordenada pela secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, e com a participação de vários ministérios, das forças de segurança e de instituições da área da juventude e da saúde, incluindo mental.

"Não podemos aceitar que adolescentes e jovens percam a plenitude das suas vidas", apelou, na abertura da primeira reunião da entidade, o único momento aberto à Comunicação Social, José Luís Carneiro.

A comissão tem agora um ano para apresentar um relatório com conclusões e propostas, mas tal não impede, ressalvou o ministro da Administração Interna, que, "sempre que se justifique", recomende ao Governo medidas que possam permitir mitigar a delinquência juvenil.