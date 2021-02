Mistério em Mirandela. Quem matou Cláudio à beira do Tua?

Fernando Pires Hoje às 20:01 Facebook

Dois meses depois, continua por desvendar a misteriosa morte de Cláudio Nascimento, resgatado das águas do rio Tua com um tiro na cabeça. Crime por negligência ou premeditado são hipóteses em aberto.

Os pais de Cláudio Nascimento, o homem de 32 anos que, no passado dia 29 de novembro, estava à pesca no Tua, junto da aldeia de Valverde da Gestosa, em Mirandela, e foi encontrado morto no rio, depois de ter sido atingido na zona da cabeça com um tiro de caçadeira, estão revoltados com o silêncio das autoridades sobre o caso.

"Já há dois meses que isto aconteceu e não nos dizem nada. Não sabemos o resultado da autópsia, não sabemos se morreu logo, [ou] se ainda estava vivo quando foi para o rio... É uma dor grande!", confessa Maria José, a mãe da vítima, sem conter as lágrimas. "Sempre viveu connosco. Lá ia, de vez em quando, com o pai às campanhas e ganhava algumas jeiras por aqui. Era muito bom rapaz", desabafa.