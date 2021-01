Moita Flores acusado de corrupção e branqueamento

TRA Hoje às 13:12 Facebook

O ex-presidente da Câmara de Santarém e escritor Francisco Moita Flores foi acusado de corrupção e branqueamento. Em causa estão factos ocorridos entre 2009 e 2010 relacionados com a construção de um parque de estacionamento subterrâneo

A acusação foi revelada esta quinta-feira pelo DIAP Regional de Évora. Foram também acusados um empresário da construção civil, o filho de Moita Flores, um antigo funcionário da Câmara e duas pessoas coletivas.

Segundo o Ministério Público (MP), "o ex-presidente da Câmara Municipal de Santarém recebeu vantagem patrimonial do empresário da construção civil, por intermédio de sociedades comerciais ligadas ao respetivo grupo empresarial e ao filho do primeiro, pela prática de atos contrários aos deveres do cargo que exercia".

Moita Flores e o empresário foram acusados da prática de crime de corrupção passiva e ativa, respetivamente, e do crime de branqueamento. O antigo funcionário do Município foi acusado como cúmplice no crime de corrupção. Ao filho e às duas empresas foi-lhes imputado o crime de branqueamento.

MP pede 300 mil euros

O MP apresentou pedido de perda de vantagens, requerendo a condenação solidária dos arguidos no pagamento ao Estado do montante de 300 mil euros.

Os crimes decorrem de factos praticados entre os anos de 2009 e 2010, no contexto da construção do parque de estacionamento subterrâneo e outras obras realizadas no Jardim da Liberdade, em Santarém.

O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público do DIAP Regional de Évora que, na investigação, foi coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.

Decorre ainda o prazo para eventual abertura de instrução que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento.