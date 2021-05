Montou vigilância a casa que invadiu para agredir ex-mulher

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Manobrador de máquinas já estava impedido de se aproximar da vítima, mas nunca cumpriu medida de coação. Mulher perseguida foi atacada no interior da residência.

Depois de vigilâncias e perseguições, um manobrador de máquinas, de 39 anos, forçou a entrada na casa da ex-mulher, em Gondomar. E já no interior da residência, onde permanecia o filho de ambos, agrediu a vítima, que já estava impedido de contactar. Devido ao escalar da violência registado nos últimos dias, o agressor foi detido pela GNR e colocado, pelo juiz de instrução criminal, em prisão domiciliária.

O casamento de anos foi sendo marcado por episódios de violência, nos quais a mulher, agora com 37 anos, era insultada e agredida. Também devido ao consumo excessivo de álcool, o manobrador de máquinas nunca alterou o comportamento e, em outubro de 2020, a companheira avançou com o divórcio.

Todavia, mesmo com o fim da relação, o indivíduo manteve as ameaças, perseguições e vigilâncias à mãe do seu filho, levando a que esta apresentasse uma queixa na GNR, que esteve na origem de uma decisão judicial a proibi-lo de a contactar. As regras impostas pelo tribunal nunca foram, contudo, cumpridas pelo agressor.

Este, aliás, manteve as vigilâncias à casa da antiga família, a mesma onde, esta semana, foi bater à porta. A ex-mulher abriu, mas foi surpreendida quando o manobrador de máquinas forçou a entrada e invadiu a habitação. Uma vez no interior da residência, o invasor agrediu a vítima.

Após nova denúncia, o caso passou para a dependência do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto da GNR que, na última quarta-feira, deteve o agressor. Após interrogatório judicial, este ficou em prisão domiciliária, controlado por pulseira eletrónica, e novamente impedido de contactar a antiga companheira.

Nas buscas efetuadas à casa dos pais do detido, onde este vivia desde o divórcio, a GNR encontrou e apreendeu uma caçadeira, um bastão artesanal e diversões munições.