Monumento da queda da Ponte de Entre-os-Rios assaltado

A caixa de esmolas do Anjo de Portugal, o monumento em homenagem às vítimas da queda da Ponte de Entre-os-Rios, foi assaltada. Os ladrões também vandalizaram o espaço ao incendiar o local com as folhas de um livro que está à disposição dos visitantes para assinar.

O dia do assalto não é conhecido, mas foi descoberto ontem, sexta-feira, por responsáveis do monumento, situado junto da Ponte Hintz Ribeiro, em Entre-os-Rios, que caiu a 4 de março de 2001, matando 59 pessoas. O caso foi participado à GNR de Castelo de Paiva.

Já não é a primeira vez que o monumento é alvo dos ladrões. A 18 de fevereiro de 2007, foram furtados 47 castiçais que foram recuperados pela GNR de Penafiel, no dia seguinte.

O Tribunal de Castelo de Paiva veio, anos depois, a absolver, por falta de provas, três arguidos suspeitos no furto, o que causou estranheza e até alguma indignação junto dos familiares das vítimas.