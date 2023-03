Morador surpreendeu mulheres a assaltar-lhe a casa

A GNR deteve duas mulheres, com 23 e 24 anos, que foram surpreendidas a assaltar uma residência, no Bombarral. Estavam na posse de diversos artigos furtados.

A detenção ocorreu no passada segunda-feira, quando o dono de uma residência, na localidade de São Mamede, surpreendeu as duas suspeitas no seu interior, conseguindo retê-las até à chegada da patrulha da Guarda.

Após algumas diligências os militares constataram que as suspeitas tinham na sua posse e no interior de uma viatura diverso material furtado, tendo sido apreendidos seis motores de bomba de água, cinco baterias, dois esquentadores, uma placa com elementos eletrónicos, um motor elétrico, cabos de bateria e ferramentas usadas pelas suspeitas para cometer assaltos.

As detidas, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foram constituídas arguidas, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.