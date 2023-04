Moradores pedem a tribunal que trave ligação ferroviária a Espanha

A Associação de Moradores da Garraia (AMG), em Évora, requereu recentemente ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja que decrete uma providência cautelar para travar a construção do ramal ferroviário entre Sines e a fronteira do Caia (Elvas).

Em reunião da Câmara de Évora, o presidente da AMG, Pedro Pessoa, revelou que a ação foi intentada por "inobservância" dos parâmetros legais na reposição de um caminho municipal e pela insuficiente largura do entroncamento que serve de acesso ao bairro.

Na petição apresentada no Tribunal de Beja, a AMG refere que a Infraestruturas de Portugal (IP) repôs o Caminho Municipal 1090 - que serve centenas de moradores e o acesso à Garraia e a dezenas de explorações agrícolas, por veículos de vários tipos, incluindo tratores agrícolas e semirreboques - com quatro metros de largura. "Estando classificada no Plano Diretor Municipal como Caminho Municipal, a largura regulamentar é 6,5 metros", contrapõe a associação.