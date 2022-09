Moradores relatam pânico com fugas de gás causadas por ladrões

Comandante dos bombeiros diz que só "por milagre" não aconteceram explosões em prédio na Parede, concelho de Cascais. Furtados canos e contadores.

No espaço de hora e meia na noite da passada segunda-feira, três prédios com mais de dez andares, na Parede, Cascais, foram alvo de furtos de contadores e tubagens de gás em cobre, obrigando à evacuação de centenas de moradores por perigo de explosão. O comandante dos bombeiros, Pedro Araújo, não tem dúvidas de que "só por milagre" não houve uma tragédia, pois "nenhum morador acendeu uma luz ou um isqueiro".

Os furtos ocorreram entre as 20.26 e as 21.43 horas num raio de um quilómetro, no centro da Parede, e obrigaram à retirada de 250 moradores das suas casas. A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa está a investigar e suspeita-se que tenha sido o mesmo grupo de assaltantes. Este foi o segundo assalto do género no espaço de uma semana, na mesma zona. De um prédio com sete pisos os ladrões levaram também a canalização do gás.