Morde idoso que lhe dera boleia e rouba dinheiro para droga

Um homem, de 26 anos, foi detido por suspeita de roubo, na Lagoa, ilha de São Miguel. Agrediu e mordeu um homem de 77 anos que lhe dera boleia, para lhe roubar 50 euros para comprar e consumir estupefacientes.

O caso aconteceu numa noite da passada semana. Segundo um comunicado da PSP, o suspeito abordou a vítima e pediu-lhe boleia para o Porto dos Carneiros, na Lagoa. O condutor acedeu. Pouco antes de chegarem ao destino, o suspeito coagiu insistentemente o homem a entregar-lhe dinheiro: necessitava de consumir estupefacientes, justificou. A vítima recusou.

Perante a resistência do idoso, o arguido projetou-o para fora do carro e, com ele prostrado no chão e incapaz de resistir, atacou-o e mordeu-o violentamente numa das mãos. Depois, apropriou-se de uma nota de 50 euros que, entretanto, o idoso tinha deixado cair ao chão, e fugiu do local.

"A vítima, de 77 anos, especialmente debilitada em função da sua idade avançada, careceu de ser observada no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na medida em que, das agressões resultaram ferimentos com sangramento", informa a PSP.

Atendendo "à especial censurabilidade e perversidade do ato", a Brigada de Investigação Criminal da Lagoa da PSP desencadeou, de imediato, diligências que permitiram identificar e localizar o suspeito, que foi detido fora de flagrante delito.

O suspeito foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a apresentações periódicas no posto policial da área de residência. Terá de se submeter a tratamento para a sua toxicodependência.