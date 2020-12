Moreira considera "ultrajante e infame" a "descabida acusação" no caso Selminho

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:32 Facebook

O presidente da Câmara do Porto considerou, esta segunda-feira, como "ultrajante e infame" a acusação de prevaricação de que é alvo no processo Selminho. Moreira prometeu a "adequada resposta processual" e garante que não se afasta do cargo.

Na reunião de Câmara desta manhã, Rui Moreira garantiu que não exerceu qualquer interferência no processo do terreno comprado pela Selminho e que o Supremo Tribunal decidiu, já este ano, que pertencia em parte ao Município. Indignado com a acusação conhecida na última semana, garantiu que vai pedir a instrução do processo, para que um juiz valide a acusação de que é alvo.

"É uma descabida acusação de dois procuradores. Uma acusação tão absurda terá de ter a adequada reposta processual e será ignorada no plano político. Recuso-me a ceder a demagogia e a afastar-me das minhas funções", explicou o autarca.