Morre após ser agredido e esfaqueado em Loulé

Um homem morreu vítima de agressões e esfaqueamento, na quinta-feira, em Loulé, no Algarve. Negócios de tráfico de droga terão motivado o crime.

A vítima foi encontrada junto a um carro na berma da Estrada Nacional 125-4 junto à rotunda de acesso a um centro comercial.

Dentro e fora da viatura, sobretudo no parte inferior do banco do passageiro da frente, há várias poças de sangue. São também visíveis pegadas ensanguentadas na berma.

PUB

O alerta foi dado ao início da madrugada. O homem foi assistido no local e transportado para o hospital de Faro onde acabou por morrer.

Um ajuste de contas relacionado com negócios de tráfico de droga estará na origem do crime, que está a ser investigado pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.