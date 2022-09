Morre no hospital depois de ser baleado no peito durante festa

Um homem de 24 anos morreu, nesta madrugada de domingo, à chegada ao Hospital de São José, em Lisboa, depois de ter sido baleado durante ao que tudo indica ter sido uma festa na Quinta do Mocho, Sacavém. O alerta foi dado às seis horas desta madrugada.

Os bombeiros de Sacavém foram chamados para socorrer uma vítima com ferimentos de arma de fogo, um tiro no peito. No local, na rua Pero Escobar, Quinta do Mocho, os socorristas encontraram o homem prostrado no chão em paragem cardiorrespiratória. Tinha sido baleado no peito.

Foram realizadas manobras de reanimação pelos bombeiros com auxílio da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Loures e a vítima foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa. À entrada do hospital, o homem acabaria por falecer e foi aqui declarado o óbito.

A PSP passou o caso para a Polícia Judiciária de Lisboa que tenta agora identificar e localizar o autor do homicídio e desvendar as causas que estiveram por detrás do crime. A vítima não tinha documentos de identificação com ela, o que poderá dificultar o trabalho dos inspetores. Não são conhecidas detenções até ao início da tarde deste domingo.