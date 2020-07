Morreu a militar da GNR envolvida em acidente na A1

Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Vânia Martins, militar da GNR envolvida num grave acidente de viação na A1 que vitimou um outro elemento daquela força de segurança, morreu esta segunda-feira.

A militar de 30 anos e natural de Proença-a-Nova encontrava-se em morte cerebral, tal como noticiou o JN no dia 8 de julho, e faleceu esta segunda-feira à tarde. Na sequência do mesmo acidente, morreu também Carlos Pereira, militar da GNR com 28 anos, natural do Fundão.>

Cinco pessoas ficaram feridas com gravidade - os dois militares acabaram por morrer - na sequência da colisão, no sentido norte-sul, entre o nó de Torres Novas e a área de serviço de Santarém. O acidente ocorreu ao quilómetro 85 da autoestrada, pelas 11.30 horas, quando a GNR "estaria a sinalizar o local".

Em nota enviada às redações, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, manifestou pesar pela morte de Vânia Martins.