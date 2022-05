Morreu homem que se atirou do quinto andar depois de agredir a mulher e a filha

Monica Ferreira Hoje às 17:32 Facebook

O emigrante de 45 anos, que na madrugada de quinta-feira se atirou da varanda do quinto andar de um prédio no centro da cidade de Penafiel, depois de agredir a mulher e a filha de três anos, acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no Hospital de São João, no Porto.

O homem, emigrado em França há alguns anos, onde era cozinheiro, estava em Portugal há poucos dias e na noite de quarta-feira tinha-se deslocado à casa da companheira no Centro Comercial Brasília, no centro da cidade de Penafiel. Já depois da meia noite, acabou por agredir a companheira, assim como a filha de ambos, de três anos.

Depois de agredida, a mulher de 41 anos chamou as autoridades e quando o homem se apercebeu da chegada iminente da patrulha, atirou-se pela janela, gritando que não ia ser preso por ninguém.

O emigrante caiu de uma altura de cerca de 15 metros e ficou ferido com gravidade. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e depois transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. Foi depois transferido para o Hospital de São João, no Porto, onde acabou por falecer na manhã desta sexta-feira.