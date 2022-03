Morreu jovem de Gaia agredido com paralelo em discoteca de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 11:11 Facebook

Morreu o jovem de 21 anos agredido na madrugada de domingo à porta de uma discoteca em Vale S. Cosme, Famalicão.

Hugo Ribeiro

Hugo Coelho Ribeiro terá sido violentamente agredido com um paralelo na madrugada de domingo. Foi assistido pelos bombeiros, que o encontraram em paragem cardiorrespiratória.

Após manobras de reanimação, foi transportado para o hospital de Braga e ficou internado, em coma, nos Cuidados Intensivos daquela unidade hospitalar.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher o jovem, residente em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, estaria naquela discoteca famalicense com um grupo de amigos.

No exterior do espaço de diversão noturna envolveram-se numa cena de pancadaria que seria fatal para o jovem Hugo.