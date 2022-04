Morreu mulher baleada pelo marido no centro de Barcelos

Morreu, esta sexta-feira à tarde, no Hospital de Braga, Marta Carvalho, a mulher de 47 anos que ontem foi baleada pelo marido, em Barcelos. O agressor suicidou-se minutos depois.

A vítima, que estava internada em estado crítico nos Cuidados Intensivos, desde a manhã de quinta-feira, não resistiu aos ferimentos.

A tragédia aconteceu ontem de manhã numa rua do centro de Barcelos, junto ao Largo da Fonte de Baixo. Eram 7.40 horas. Marta Carvalho saía da casa da mãe para ir trabalhar e o marido, Fernando Santos, da mesma idade, conhecido pela alcunha de "Cartola", esperava-a junto à porta. Deu-lhe dois tiros de uma pistola adaptada, um no pescoço e outro na cabeça, junto a uma orelha, e deixou-a a esvair-se em sangue. Saiu do local e mais acima, numa artéria que vai dar à rua Direita, ao lado do Centro Comercial Apoio, disparou um tiro contra a cabeça, acabando por morrer.

Marta Carvalho tinha apresentado queixa por violência doméstica por parte do marido na esquadra local da PSP, a 23 de março.