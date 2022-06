Morreu o "beirão de boa cepa" que se sentiu "rainha de Inglaterra" como PGR

Inês Banha e Nelson Morais Hoje às 22:34 Facebook

Fernando Pinto Moreira tinha 80 anos e foi procurador-geral da República entre 2006 e 2012. Mandato ficou marcado por polémicas ligadas a Sócrates.

Morreu esta quarta-feira aos 80 anos, de cancro do pulmão, Fernando Pinto Monteiro, procurador-geral da República (PGR) de 2006 a 2012. Personalidade polémica, chocou de frente com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e nunca desistiu de lutar contra a acusação de que era próximo do ex-primeiro-ministro José Sócrates (2005-11), que o escolheu para o cargo.

No seu mandato, a sombra do Ministério Público pairou sobre o socialista em dois processos - Face Oculta e Freeport -, mas foi em 2014, já após ter deixado de ser PGR, que Pinto Monteiro foi surpreendido a almoçar com José Sócrates, dias antes de este ser detido na Operação Marquês, o único caso em que tal aconteceu.