Morte de bebé em Cascais investigada pela PJ

A morte de um bebé em Alcabideche, Cascais, quarta-feira ao final da tarde, está a ser investigada pela Polícia Judiciária. Até ao momento, não há sinais de crime violento, estando a investigação a apontar para um cenário de negligência.

O caso ocorreu entre as 19 e as 20 horas de quarta-feira, quando o bebé se encontrava com a ama, que se apercebeu de que algo não estaria bem com a criança. Chamou os pais e os três levaram-na para o hospital, onde o óbito viria a ser confirmado pela médica que a atendeu. Tendo em conta que a causa da morte não era clara, foi necessário contactar o Ministério Público, que ordenou a autópsia da criança.

Ainda que nada aponte para um crime violento, poderá existir crime de negligência, segundo foi possível apurar, pelo que a Polícia Judiciária se encontra a investigar o caso. Só o resultado da autópsia poderá dar mais pistas aos investigadores sobre as circunstâncias da morte.