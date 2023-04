Morte de jovem com tumor cerebral julgada outra vez 10 anos depois

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovem, de 19 anos, morreu com tumor cerebral nunca diagnosticado. Depois da absolvição dos médicos, família exige indemnização ao hospital.

Sara Moreira morreu em janeiro de 2013, depois de ter passado 11 vezes pelo serviço de urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, sem que nenhum médico lhe tivesse diagnosticado um tumor cerebral. Dez anos passados, o caso ainda anda pelos corredores da Justiça. Num segundo julgamento, que decorre no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (TAFP), os pais e o irmão (deficiente e totalmente dependente de terceiros) da jovem que faleceu com 19 anos exigem 530 mil euros de indemnização à unidade de saúde.

A ação administrativa para efetivação da responsabilidade civil é justificada no processo, que o JN consultou, pelos "errados diagnósticos, a não utilização de meios complementares de diagnóstico em imagiologia e a omissão de tratamentos adequados". Estes lapsos, sustenta a família, contribuíram para a morte da jovem de Recarei, em Paredes. Para os pais e irmão de Sara Moreira, o óbito poderia ter sido evitado se a rapariga tivesse tratamento adequado.