Morto a tiro durante festa ilegal junto a bairro de Setúbal

Um homem com cerca de 30 anos morreu, este domingo, baleado a tiro numa festa ilegal que decorria junto ao bairro da Bela Vista, em Setúbal. O suspeito fugiu e as autoridades tentam agora localizá-lo.

O ajuntamento ocorreu num espaço abarracado na encosta da Bela Vista. O alerta foi dado às 8 horas.

A vítima e o agressor não residem no concelho de Setúbal, apurou o JN. Serão da zona de Almada, mais precisamente da Charneca da Caparica.

Na origem do homicídio estará uma discussão entre várias pessoas que frequentavam a festa ilegal, numa zona que já seria referenciada pelas autoridades como local de ajuntamento ilegal de várias pessoas, contra as regras do Estado de Emergência.