Morto por suspeita de furto de chave que foi encontrada no dia do funeral

Alexandre Monteiro, de 28 anos, foi morto à facada no Parque do Reguengo, na Alta de Lisboa, por se ter levantado a suspeita de que tinha furtado a chave do carro de uma mulher. O autor do homicídio, amigo da dona do carro, esfaqueou Alexandre Monteiro 12 vezes. Dias depois do crime, quando familiares da vítima a homenageavam no mesmo parque, a chave foi encontrada.

Elves Oliveira, suspeito do violento crime ocorrido ao final da tarde de 9 de julho de 2022, está agora acusado de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física qualificada. Aguarda julgamento em prisão preventiva.

Naquela tarde de verão, uma mulher perdeu a chave do seu Renault Clio, quando convivia com amigos, e suspeitou do grupo onde estava Alexandre Monteiro, a festejar um aniversário e a beber cerveja. O grupo foi confrontado e negou responsabilidade, pelo que a mulher decidiu pedir ajuda ao amigo.