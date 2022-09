Moto Honda e carrinha BMW furtadas de stand em dois assaltos na mesma noite

Um stand de motociclos, mas onde também são vendidos carros, foi assaltado duas vezes, no espaço de cerca de 20 minutos, na noite de terça para quarta-feira, na localidade de Sobrado, no concelho de Valongo. Os assaltantes levaram uma moto Honda Africa Twin e uma carrinha BMW série 3, ambas usadas.

Na gravação do sistema de videovigilância, observa-se, às 23.31 horas, um assaltante encapuzado a entrar no stand pela porta da frente - aparentemente, sem arrombamento - e a dirigir-se diretamente à Honda África Twin, que tinha a chave de ignição no canhão. De seguida, entra no stand um segundo assaltante, também encapuzado e igualmente vestido de negro, que desvia uma moto para o outro passar com a África Twin e sair porta fora.

O segundo assaltante volta a entrar no stand para apanhar um capacete e, depois de meia dúzia de passos na direção da porta de saída, volta para trás para pegar um objetivo que as imagens do vídeo não permitem identificar. Depois, fecha a porta de entrada, de duas folhas, aparentemente, pouco robustas, e desaparece.

Menos de 20 minutos depois, a videovigilância filma um carro a parar à frente do stand. Não é a polícia nem o dono do estabelecimento, mas, ao que tudo indica, os mesmos ladrões. Um deles sai do carro a correr, para uma lateral do stand, da parte de fora. Instantes depois, aquele carro arranca e vê-se outro automóvel a passar à frente do stand. Este será a carrinha BMW que desapareceu do stand.

Segundo informações recolhidas pelo JN, o dono do stand não teria seguros contra furtos.