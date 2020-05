Mota roubada em janeiro no Porto recuperada em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 11:48 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos recuperou esta quarta-feira, em Ribeirão, Famalicão um motociclo furtado no Porto em janeiro. Um homem de 30 anos foi constituído arguido por suspeita de recetação e viciação.

Em comunicado a GNR avança que o veículo está avaliado em dois mil euros, e foi furtado no passado dia 14 de janeiro, tendo sido possível recuperado depois de diligências dos investigadores. "Os militares apuraram que o veículo se encontrava à venda online, com o número de chassis rasurado", lê-se no comunicado que acrescenta que foi possível recuperar o motociclo e entregá-lo ao proprietário.

Os fatos foram remetidos ao Tribunal do Porto.